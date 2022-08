Alors qu’un nouveau locataire va prochainement s’installer à Downing Street, Boris Johnson et Emmanuel Macron ont fait le bilan, par téléphone mardi, de leur relation. Le président français et le Premier ministre britannique démissionnaire se sont félicités de leur coopération ces dernières années et ont souligné l’importance de continuer à « soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire ».

« Ils se sont remerciés mutuellement pour leur amitié et leur camaraderie » et ont estimé que la coopération bilatérale avait « fait la différence sur nombre de sujets internationaux », a souligné un porte-parole de Downing Street.

Les difficultés liées au Brexit

Les relations n’ont pourtant pas toujours été au beau fixe en raison des contentieux liés au Brexit, notamment sur la pêche, et de la forte personnalité des deux dirigeants.

Emmanuel Macron, en vacances au fort de Brégançon dans le sud de la France, et Boris Johnson se sont aussi dits « convaincus que la relation bilatérale continuerait à se renforcer dans les années à venir ». Un sommet est d’ailleurs prévu entre les deux pays dans les prochains mois mais Boris Johnson ne sera alors plus en fonction. Le Premier ministre britannique a démissionné début juillet après des mois de scandales. Les membres du parti conservateur votent en ce moment pour désigner son successeur, qui sera connu le 5 septembre. La ministre des Affaires étrangères Liz Truss est donnée favorite face à l’ancien ministre des Finances.

Emmanuel Macron et Boris Johnson ont aussi réaffirmé « leur détermination à soutenir l’Ukraine aussi longtemps que nécessaire, et à maintenir un haut niveau de coordination entre partenaires pour répondre aux besoins des Ukrainiens en matière militaire, humanitaire et économique », a pour sa part souligné la présidence française.

« Le leadership » de Johnson sur l’Ukraine

Evoquant le blocage de céréales du fait du conflit en Ukraine, « ils ont réitéré leur soutien aux efforts européens pour permettre l’exportation de volumes par voies routière et fluviale », a-t-elle ajouté. Emmanuel Macron a en outre « loué le leadership du Premier ministre (britannique) sur l’Ukraine », a souligné Londres. Boris Johnson a en effet été en première ligne dans le soutien des Occidentaux à l’Ukraine. Il a été l’un des premiers à se rendre à Kiev après le début de l’offensive russe le 24 février. Après une première visite le 9 avril, il y est retourné le 17 juin, au lendemain d’une visite conjointe d’Emmanuel Macron, du chancelier allemand Olaf Scholz et du Premier ministre italien Mario Draghi, qui a lui-même démissionné depuis.