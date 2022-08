Mardi, 22,1 millions d’électeurs kényans devront choisir la nouvelle figure à la tête de leur pays. Une élection âprement disputée et à l’issue incertaine qui opposera le vice-président sortant William Ruto et Raila Odinga, vétéran de l’opposition désormais soutenu par le parti au pouvoir. Mais les électeurs devront aussi élire dans la foulée leurs parlementaires, gouverneurs et quelque 1.500 élus locaux : six votes au total en une journée.

Du coup, ce lundi, le pays était aux préparatifs. Les dernières palettes de bulletins de vote et autres caisses en plastique chargées de matériel électoral ont été déchargées dans les 46.229 bureaux de vote qui ouvriront de 6 heures à 17 heures demain (03h00 à 14h00 GMT). Ce scrutin représente de forts enjeux pour la locomotive économique de l’Afrique de l’Est, alors que le coût de la vie a flambé sur fond de pandémie et d’effets de la guerre en Ukraine.

Un duel serré entre Ruto et Odinga

William Ruto, 55 ans, est l’actuel vice-président du pays depuis l'élection d'Uhuru Kenyatta en 2013. Ruto s’était vu promettre par ce dernier d’être en 2022 le candidat du parti présidentiel Jubilee. Mais le rapprochement inattendu en 2018 entre Kenyatta et Odinga a fait de lui un challenger, en campagne depuis lors. Raila Odinga, 77 ans, est en course à la présidentielle pour la cinquième fois.

Ces derniers mois, la dispute électorale a fait rage lors de meetings tout-terrain, depuis des bourgs isolés jusque dans des bidonvilles de ce pays où les inégalités sont criantes et le salaire minimum de 15.120 shillings (124 euros). Dans la République kényane et ses 46 tribus, l’appartenance ethnique est un facteur-clé dans les isoloirs.

Risques de violences

Il y a dix ans, la crise post-électorale de 2007-2008 avait fait lors d’affrontements ethniques plus de 1.100 morts et des centaines de milliers de déplacés. La crainte de violences plane encore. Des centaines d’observateurs internationaux et de la société civile vont être déployés mardi, notamment par l’Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad).

Dans ce contexte, les appels au calme se sont multipliés. Dimanche, l’ambassadrice des Etats-Unis au Kenya, Meg Whitman, a souligné que le scrutin de mardi représentait « une opportunité pour les Kényans de montrer au monde la force de la démocratie kényane en organisant des élections libres, justes et pacifiques ».