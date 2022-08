Ce dimanche, cinq Palestiniens, dont quatre enfants, ont été tués dans de nouveaux raids aériens israéliens dans la bande de Gaza, malgré des informations sur la possibilité d’une trêve, a indiqué le ministère de la Santé du mouvement Hamas au pouvoir à Gaza.

11 enfants tués depuis vendredi

Les cinq Palestiniens ont péri dans des frappes sur Jabaliya et la ville de Gaza, selon un communiqué du ministère. Au total, depuis le début de l’opération militaire israélienne ciblant le mouvement armé palestinien Jihad islamique vendredi, 36 Palestiniens « sont tombés en martyrs dont 11 enfants et quatre femmes, et 311 ont été blessés » dans l’enclave palestinienne de Gaza, d’après la même source.