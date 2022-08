Bienvenue sur ce nouveau live dédié à la guerre en Ukraine. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. La journée de ce dimanche va notamment être marquée par les nouveaux départs d’Ukraine de bateaux transportant des céréales. Sur le terrain, l’inquiétude est forte concernant la situation des centrales nucléaires. L’AIEA fait ainsi tout pour convaincre la Russie et l’Ukraine de la laisser conduire une mission d’experts à la centrale de Zaporijjia, la plus grande d’Europe. Il faut dire que des frappes vendredi sont « les dernières d’une longue liste d’informations de plus en plus alarmantes », a dénoncé le directeur général de l’Agence, estimant qu’elles démontrent un « vrai risque réel de catastrophe nucléaire pouvant menacer la santé et l’environnement en Ukraine et au-delà ».