Guerre en Ukraine EN DIRECT : Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan vont parler paix en Ukraine et guerre en Syrie...

8h56 : Dmitri Medvedev, du président russe diplomate aux discours provocateurs

Parfois, ce n’est pas Vladimir Poutine qui tient les paroles les plus dures à Moscou. Les hauts responsables proches du Kremlin le font pour lui. Récemment, Dmitri Medvedev, actuel vice-président du puissant Conseil de sécurité russe, a balancé plusieurs diatribes d’une violence rare. Pourtant, on se souvient d’un ancien président puis Premier ministre plutôt nuancé, notamment concernant les Etats-Unis et l’Occident en général. La suite de l'analyse, c'est ci-dessous avec Cécile de Sèze :