Explosions, fumée blanche, intervention de l’armée… Berlin est en feu, ce jeudi. Un vaste incendie s’est déclaré en pleine sécheresse dans la plus grande forêt de Berlin mercredi, un événement très inhabituel, à partir d’un dépôt de munition de la police. Le ciel de Berlin a pris des allures exceptionnelles au cœur de l’été, avec des volutes de fumée blanche visibles de loin au-dessus d’une large zone boisée du sud-ouest de la capitale allemande, Grunewald.

A intervalles réguliers des explosions ont retenti dans la matinée. «L'incendie est maintenant bien sous contrôle », a indiqué en milieu de journée un porte-parole des pompiers. « Mais la situation est totalement inhabituelle car nous avons des munitions de guerre » sur le site, qui empêchent les secours de se déployer sans précaution, a-t-il ajouté.

Enormes moyens

Des moyens très importants ont été déployés, avec 140 pompiers mobilisés, des équipements de l'armée allemande, avec au moins un char pour récupérer des explosifs, un blindé robotisé démineur, des drones et des hélicoptères de la police pour surveiller la zone. Les pompiers font venir de l’eau d’une rivière et d’un lac environnants pour tenter d’éteindre les flammes.

Une zone de sécurité d’un km autour du lieu d’entreposage des munitions a été mise en place. Les pompiers, au nombre de 120 au total, sont positionnés autour. « Le feu s’est répandu sur une surface de 15.000 mètres carrés, d’abord sur un site de dépôt et de désamorçage de munitions et explosifs de la police, puis dans la forêt environnante », selon les pompiers.

Explosions contrôlées

Ce dépôt, installé dans Grunewald, est chargé de procéder à des exposions contrôlées d’engins qui lui sont confiés, y compris des bombes de la Deuxième Guerre mondiale, encore légion à être enfouies dans le sous-sol berlinois.

« Nous appelons les gens à ne pas pénétrer dans la forêt, il y a péril pour leur vie dans le périmètre de l’incendie », selon le porte-parole des pompiers, « nous ne savons pas encore ce qui a fait partir le feu, la police est en train d’enquêter ». « La sécurité des Berlinois n’est pas menacée », a toutefois rassuré la ministre régionale de l’Intérieur, Iris Spranger.

Une situation rarissime

Plusieurs explosions provenant du dépôt de munition ont été entendues, la dernière par un journaliste de l’AFP vers 11 heures locales (et heure française). Ce feu de forêt a entraîné aussi des perturbations dans les transports en commun, avec plusieurs lignes de train qui traversent la zone. Des routes ont été fermées. En revanche aucune habitation, ni personne, n’a été touchée.

Il est très rare que la capitale allemande soit victime de tels incendies. Mais avec la sécheresse qui frappe toute l’Europe, elle est de plus en plus menacée en raison de l’importance de ses zones boisées, une particularité de cette métropole de 4 millions d’habitants. Berlin compte 29.000 hectares de forêt, ce qui en fait une des capitales les plus boisées au monde.

La sécheresse aggravante

Une grande partie est actuellement desséchée. Déjà, tout autour de Berlin dans la région du Brandebourg, plusieurs incendies de forêt se sont déclarés depuis le début de l’été. L’un d’eux a ravagé plus de 850 hectares. Le sud-est de l’Allemagne, à la frontière avec la République tchèque, lutte depuis plusieurs jours pour éteindre un incendie de forêt.

Une grande partie du pays est en état de « sécheresse extrême » ou « exceptionnelle », notamment Berlin, selon l’institut UFZ de recherche environnementale. Selon les scientifiques, les canicules à répétition sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s’allonger et s’intensifier. La montée des températures ​et la multiplication des canicules et des sécheresses créent des conditions idéales pour les incendies de forêts ou les feux de brousse.