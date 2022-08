Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en somme nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Enfin ! Le premier chargement autorisé de céréales ukrainiennes depuis le début de la guerre le 24 février est arrivé mardi soir au large de la côte nord d’Istanbul sur la mer Noire. Parti d'Odessa lundi matin avec 26.000 tonnes de maïs destinées au Liban, le Razoni, un cargo sous pavillon sierra-léonais, doit passer la nuit ancré au large des côtes de Turquie et sera inspecté ce mercredi matin par une équipe internationale à l’entrée du Bosphore, a précisé le ministère turc de la Défense.

Selon le ministère de la Défense, le bateau était attendu « à l’entrée du Bosphore autour de 21H00 ». L’inspection, réclamée par Moscou qui voulait s’assurer de la nature de la cargaison, sera « effectuée par une délégation composée de représentants turcs, russes, ukrainiens et de l’ONU puis le Razoni poursuivra sa route », a précisé à la presse mercredi l’amiral turc Özcan Altunbulak, patron du Centre de coordination conjointe (CCC) qui supervise les opérations.

La phrase

Tous les peuples qui habitaient autrefois la grande et puissante URSS vivront à nouveau ensemble, dans l’amitié »

La phrase est signée Dmitri Medvedev, l’ancien président de la Russie. Une déclaration qui montre toute la nostalgie qui anime les dirigeants russes vis-à-vis de l’ancienne URSS. Toutefois, l’intéressé a nié avoir vraiment publié ces mots sur les réseaux sociaux, criant au piratage de son compte.

Le chiffre

10 millions. C’est le nombre de personnes qui ont fui la guerre en Ukraine et ont franchi la frontière pour se réfugier dans un autre pays, selon l’agence des Nations Unies pour les réfugiés. Elle précise qu’il s’agit principalement d’enfants, de femmes et de personnes âgées, pour qui c’est peut-être le plus difficile.

La tendance du jour

La tension monte entre les Etats-Unis et la Chine, et Moscou y ajoute son grain de sel. Allié de Pékin, la Russie a accusé les Américains de « déstabiliser le monde » en provoquant des tensions autour de Taïwan.

Alors que Nancy Pelosi se rend à Taïwan mardi, le Kremlin a rappelé sa « solidarité » avec la Chine. « Au lieu de respecter la sensibilité [de Pékin sur Taïwan], les Etats-Unis choisissent malheureusement la voie de la confrontation, ce qui n’annonce rien de bon », a lancé le porte-parole, Dmitri Peskov.