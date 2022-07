9h54 : Grande tournée musicale pour la paix en Ukraine

Tout au long du mois d’août, le percussionniste Sviatoslav Yantchuk, de l’Orchestre Philharmonique d’Odessa, oubliera un peu le bruit des sirènes et se produira dans des pays en paix, avec l’Ukrainian Freedom Orchestra (UFO) qui rassemble la fine fleur des musiciens Ukrainiens.

Membres d’ensembles musicaux issus des quatre coins de l’Europe et de l’Ukraine, de l’Opéra National de Bretagne à l’Opéra de Kherson, ils sont réunis le temps d’une tournée et joueront douze dates, au nom de la liberté de l’Ukraine. Arrimé à Varsovie où s’est joué son concert d’ouverture, l’UFO parcourra l’Angleterre, l’Allemagne, la France, l’Irlande et les Pays-Bas, avant de conclure Outre-Atlantique, à New-York et Washington.