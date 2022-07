Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19 h 30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

La Russie et l’Ukraine se sont accusées mutuellement ce vendredi du bombardement d’une prison dans un territoire séparatiste de l’est de l’Ukraine. L’armée russe a fait état de 40 morts et 75 blessés dans cette frappe sur la prison d’Olenivka, tandis que les autorités séparatistes prorusses de la région de Donetsk évoquaient des bilans de 47 et 53 morts. Les forces ukrainiennes ont « tiré sur la prison où sont détenus les membres du bataillon Azov, utilisant des projectiles américains du système Himars », a affirmé le Comité d’enquête russe.

Mais l’Ukraine a très vite démenti avoir visé des infrastructures civiles ou des prisonniers de guerre, soulignant que l’armée « adhère pleinement aux principes et aux normes du droit international humanitaire ». L’état-major ukrainien a accusé en retour l’armée russe d’être à l’origine de ce « bombardement d’artillerie ciblé », afin d'« accuser l’Ukraine d’avoir commis des crimes de guerre et camoufler les tortures de prisonniers et les exécutions qu’ils y ont perpétrées ».

La phrase du jour

Il faut intensifier la coopération pour atténuer les effets en Europe, au Moyen-Orient et dans le monde de la guerre en Ukraine »

Il s’agit d’une déclaration du président français qui recevait le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. La rencontre a été très critiquée mais Emmanuel Macron l’assume, insistant sur « l’importance de poursuivre la coordination engagée avec l’ Arabie saoudite dans la perspective de la diversification des approvisionnements énergétiques des Etats européens » alors que la Russie coupe les vannes.

Le chiffre du jour

9.800. La vie continue en Ukraine et les bombes n’arrêtent pas les couples amoureux dans la capitale. Ce vendredi, le chef adjoint de l’administration municipale de Kiev, Mykola Povoroznyk, a déclaré que 9.800 couples s’étaient mariés et que 5.795 enfants étaient nés à Kiev depuis le début de l’invasion totale de l’Ukraine par la Russie.

La tendance du jour

Les céréales d’Ukraine sont toujours au centre des préoccupations mondiales. Ce vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky supervisait un premier chargement de céréales, cruciales pour la sécurité alimentaire mondiale. Les exportations pourraient reprendre « dans les prochains jours », selon Kiev.

Le chef d’Etat s’est rendu vendredi dans le port de Tchornomorsk, sur la mer Noire, pour superviser un premier chargement de céréales sur un navire turc, aux termes d’un accord trouvé le 22 juillet avec la Russie. « Nous sommes pleinement préparés. Nous avons envoyé tous les signaux à nos partenaires, l’ONU et la Turquie, et nos militaires garantissent la situation sécuritaire », a-t-il déclaré.​

Les ambassadeurs du G7 se sont rendus à Odessa pour « réitérer l’importance de l’accord négocié par l’ONU permettant l’expédition de nourriture hors d’Ukraine », déclare l’ambassadrice du Royaume-Uni en Ukraine, Melinda Simmons.