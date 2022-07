Le reflux de la septième vague de l’épidémie de Covid-19 se poursuit en France, avec une amorce de baisse des admissions à l’hôpital, mais les hospitalisations sont encore à un niveau élevé, selon le bilan hebdomadaire de Santé Publique France.

« La diminution de la circulation du SARS-CoV-2 s’est confirmée sur le territoire national » dans la semaine du 18 au 24 juillet, mais les indicateurs restent « toutefois à des niveaux élevés dans toutes les régions et classes d’âge », observe l’agence sanitaire.

Différences entre les territoires

A l’hôpital, « une baisse des nouvelles hospitalisations s’est amorcée » (-4 %), mais les nouvelles entrées de patients Covid-19 (8.876) et les nouvelles admissions en soins critiques (823) restent encore à « des niveaux élevés », selon son bilan épidémiologique.

Et il y a des différences « marquées » entre territoires, certaines régions de métropole, notamment Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Corse, connaissant toujours une hausse des admissions en soins critiques.

Les décès ont, eux, continué à augmenter, avec 641 à l’hôpital ou en établissement médico-social (+1 % sur une semaine).

Les sous-variants d’Omicron

L’actuelle vague est portée par des sous-variants d’Omicron, notamment BA.5, désormais largement majoritaire. A ce jour, trois cas d’un nouveau membre de la famille Omicron surveillé de près, BA.2.75, ont été détectés en France.

La couverture vaccinale « reste insuffisante », notamment chez les plus âgés, a réaffirmé Santé publique France, appelant à accentuer l’effort. Seuls 31,2 % des 60-79 ans, 41,8 % des 80 ans et plus et 46,9 % des résidents en Ehpad éligibles avaient reçu leur deuxième dose de rappel au 25 juillet.

Dans une saison estivale de congés et d’activités propices à une augmentation de la transmission du virus, l’agence sanitaire a aussi rappelé la nécessité de l’isolement en cas d’infection et du respect des gestes barrières.