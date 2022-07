Back to work ! Le président américain Joe Biden, testé négatif au Covid-19 et de retour dans la vie publique après cinq jours de confinement, a appelé mercredi les Américains à suivre son exemple pour mieux se protéger de la pandémie.

« Mon rétablissement a été rapide, et je me sens très bien », a-t-il déclaré depuis les jardins de la Maison Blanche afin de marquer son retour, six jours après avoir été testé positif et s’être isolé dans ses appartements, travaillant à distance. « Hier soir, et à nouveau ce matin, il a testé négatif », a annoncé son médecin dans une lettre publiée mercredi matin par la Maison Blanche. Le Dr Kevin O’Connor a ajouté que Joe Biden, « avec ces résultats rassurants », allait « mettre à terme à ses mesures d’isolement strict ».

Traité au Paxlovid

Pendant ces cinq jours, « j’ai pu travailler et remplir mes fonctions sans aucune interruption », a assuré Joe Biden devant ses équipes rassemblées sous le soleil. « Merci d’être restés », leur a-t-il lancé. Le président démocrate de 79 ans avait été testé positif le jeudi 21 juillet avec des « symptômes très légers ».

Il « a terminé son traitement de cinq jours au Paxlovid (un médicament antiviral) il y a 36 heures », a indiqué mercredi le Dr O’Connor, précisant qu’il demeurait « sans fièvre » et que son état de santé s’était « progressivement amélioré et que ses symptômes (avaient) quasiment disparus ».

Le médecin a également noté dans sa lettre que le président, le plus âgé à tenir les rênes du pouvoir aux Etats-Unis, portera un masque pour les dix prochains jours lorsqu’il sera entouré et qu’il sera testé plus régulièrement. Joe Biden est vacciné contre le Covid-19 et a reçu deux doses de rappel.

Cela « montre bien où nous en sommes dans la lutte contre le Covid-19 », a dit le président, lunettes de soleil sur le nez, pour défendre son bilan. Même avec les nouveaux variants, « c’est totalement différent de là où nous en étions il y a un an », avec des décès en baisse importante.

« Vivre sans peur »

Il a fait référence à Donald Trump, qui lorsqu’il avait été infecté par le virus, avait dû être transporté en hélicoptère dans un hôpital militaire à l’automne 2020. « Il était gravement malade et heureusement, il s’est rétabli. Quand j’ai eu le Covid, je suis allé travailler à l’étage de la Maison Blanche, dans les bureaux, pour cinq jours », a dit Joe Biden pour mieux souligner la différence.

Le milliardaire républicain avait ensuite été traité avec un médicament expérimental. A l’inverse, s’est félicité le démocrate, « vous n’avez plus besoin d’être président pour bénéficier » de ces traitements.

« Désormais, on peut prévenir la plus grande partie des morts du Covid, et cela en raison des trois outils gratuits que mon administration a financé et mis en place cette année : doses de rappel, autotests et traitements simples et efficaces », a-t-il lancé dans la chaleur moite de la capitale américaine.

Il a notamment défendu l’usage de l’antiviral dont il a bénéficié cinq jours durant, le Paxlovid – mot sur lequel il a buté – appelant les Américains à l’utiliser davantage pour prévenir des formes graves de la maladie. « Vous pouvez vivre sans peur en faisant ce que j’ai fait : faites-vous administrer une dose de rappel, testez-vous et prenez le traitement », a-t-il ajouté.