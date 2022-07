Tous les policiers présents pendant l’agonie de George Floyd ont désormais été condamnés à de la prison ferme. Mercredi, les deux derniers officiers jugés devant un tribunal fédéral, Alexander Kueng et Tou Thao, ont été condamnés à trois ans et trois et demi de réclusion pour avoir violé les droits civiques de George Floyd. Ils doivent encore être jugés par la justice de l’Etat du Minnesota pour complicité d’homicide involontaire dans une procédure séparée.

Alexander Kueng avait participé à l’immobilisation de George Floyd pendant que Derek Chauvin maintenait son genou sur le cou de l’Afro-américain interpellé pour avoir payé avec un faux billet. Tou Thao, lui, était resté à proximité alors que la foule filmant la scène le suppliait d’intervenir.

La semaine dernière, le quatrième agent, Thomas Lane, avait été condamné à deux ans et demi de prison. Il a choisi de plaider coupable devant la Justice du Minnesota après avoir négocié un accord avec les procureurs qui ont requis trois ans de prison, une peine qui ne devrait pas s’ajouter à sa sentence fédérale.