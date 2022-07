Guerre en Ukraine EN DIRECT : Gazprom réduit fortement ses livraisons de gaz dès aujourd'hui...

7h36 : Des Russes en vacances en Crimée

Alexandra Roumiantseva bronze sur une plage dans les faubourgs de Sébastopol et s’efforce d’occulter de son esprit les nouvelles liées à l’assaut russe contre l’Ukraine quand, soudain, un avion de combat russe fend le ciel. « Je ne peux pas dire qu’on soit totalement détendus », admet cette femme de 31 ans, responsable d’un fonds caritatif, arrivée de Saint-Pétersbourg avec son mari et ses deux jeunes fils. « Si on sent que ça se gâte, on rentre ». Comme elle, des milliers de Russes passent leurs vacances dans la péninsule ukrainienne de Crimée, annexée en 2014 par Moscou et base arrière de l’armée russe à l’offensive en Ukraine.

Si les adolescents sautant des rochers dans la mer et les voyageurs torse nu, bière à la main et grillades sur le feu, donnent un air de normalité estivale à ce lieu de villégiature, la réalité est que le front n’est pas si loin. A 300 ou 400 km au nord de Sébastopol, les combats sont une réalité au quotidien. Et cette ville portuaire abrite la flotte russe de la mer Noire dont les navires, déployés en mer, tirent presque tous les jours sur le territoire ukrainien. Les liaisons aériennes civiles vers la Crimée sont d’ailleurs suspendues depuis fin février, du fait des affrontements à proximité.

De l’autre côté de la frontière, difficile pour les Ukrainiens d’envisager pareilles vacances à la plage. Dans la nuit de lundi à mardi, la station balnéaire de Zatoka, près d’Odessa, a été bombardée. Si aucun mort n’est à déplorer, les dégâts matériels sont très importants.