Les vaccins chinois anti-Covid sont sûrs et ont même été administrés aux hauts dirigeants comme le président Xi Jinping, ont annoncé samedi les autorités sanitaires, dans une tentative de rassurer les Chinois.

Un an et demi après le début de la campagne de vaccination dans le pays, c’est la première fois que la Chine évoque clairement le statut vaccinal des leaders du régime communiste.

« Une grande confiance » dans les vaccins

Le géant asiatique n’enregistre actuellement que quelques centaines de nouveaux cas positifs par jour et les autorités ont de grandes difficultés à convaincre certains Chinois de se faire vacciner – notamment les personnes âgées. La population n’éprouve aucun sentiment d’urgence en raison de la situation sanitaire et beaucoup d’habitants se méfient de la qualité des vaccins chinois, suite à plusieurs scandales durant la décennie écoulée.

« L’ensemble des dirigeants actuels du Parti communiste et de l’Etat ont été vaccinés contre le Covid-19 et ils l’ont tous été avec des vaccins produits en Chine », a annoncé samedi Zeng Yixin, le vice-ministre de la Santé. Cette catégorie inclut évidemment le président Xi Jinping ou encore le Premier ministre Li Keqiang. « Cela démontre que nos dirigeants prennent très à cœur la prévention et le contrôle du Covid-19, et ont une grande confiance dans les vaccins anti-Covid chinois », s’est félicité Zeng Yixin lors d’une conférence de presse.

Des confinements localisés

Les vaccins chinois les plus utilisés sont celui du laboratoire privé Sinovac et ceux du géant pharmaceutique étatique Sinopharm. La Chine n’a pas encore autorisé l’utilisation de vaccins anti-Covid étrangers sur son sol. Les autorités s’attellent à désamorcer les craintes nourries, selon elles, par certaines informations diffusées sur Internet. « Les vaccins anti-Covid ne provoquent pas de leucémie, de diabète » et « ne font pas proliférer les tumeurs », a déclaré samedi devant la presse Wang Fusheng, directeur du service des maladies infectieuses à l’Hôpital militaire 301 à Pékin.

La Chine continue d’appliquer une stricte politique sanitaire, au nom notamment de la protection des seniors, peu vaccinés. Chez les plus de 60 ans, si 89,6 % ont reçu au moins une dose, seulement 67,3 % ont reçu trois doses, un taux qui descend à 38,4 % chez les plus de 80 ans, a souligné samedi Zeng. Outre la réduction drastique des liaisons aériennes internationales depuis 2020, la Chine place en quarantaine obligatoire les personnes testées positives et décrète des confinements localisés dès l’apparition de quelques cas.