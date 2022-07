Le bilan du naufrage d’un bateau transportant les invités d’un mariage en début de semaine au Pakistan est monté ce mercredi à plus de 50 morts et disparus, les autorités locales ayant abandonné tout espoir de retrouver d’autres survivants.

Le bateau surchargé, qui transportait une centaine de membres d’une même famille, s’était renversé lundi en traversant le fleuve Indus, aux eaux gonflées par une tempête, dans le district de Sadiqabad, dans la province du Pendjab.

Des femmes et des enfants

Les corps de 26 personnes – la plupart des femmes et enfants – ont été retrouvés, mais autant sont portées disparues et présumées mortes. « Cela fait plus de 48 heures depuis l’accident, donc il n’y a aucune chance de trouver des survivants », a déclaré Kashif Nisar Gill, un porte-parole de l’administration du district.

La plupart des survivants sont des hommes qui ont réussi à nager jusqu’au rivage, a précisé Kashif Nisar Gill. Les femmes ​au Pakistan ne sont pas encouragées à apprendre à nager, leur comportement en public étant encore régi en grande partie par des codes de pudeur conservateurs.