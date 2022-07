C’est un conseil avisé. L’ONU a appelé mardi à une « prise de conscience » des dirigeants face aux vagues de chaleur comme celle que traverse actuellement l’Europe, qui sont appelées à devenir plus fréquentes à cause du changement climatique au moins jusque dans les années 2060.

« Ces vagues de chaleur deviennent plus fréquentes à cause du changement climatique », et vont se multiplier dans les prochaines décennies, a déclaré le secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas, lors d’une conférence de presse à Genève.

Des records de températures

« J’espère que ce genre d’événements va permettre une prise de conscience de nombreux gouvernements, et avoir un impact sur les comportements de vote dans les pays démocratiques », a ajouté le secrétaire général à propos de la vague de chaleur actuelle. Les records de température tombent les uns après les autres en Europe occidentale depuis quelques jours : pour la première fois, le mercure a dépassé les 40 °C au Royaume-Uni mardi après-midi.

La veille, une soixantaine de communes françaises, situées en majorité dans l’ouest du pays, avaient elles aussi enregistré des records absolus de chaleur, dans une région ravagée par d’énormes incendies. « Notre inquiétude est que le laps de temps entre ces records est en train de se réduire », a déclaré le chef des services climatiques appliqués de l’OMM, Robert Stefanski, rappelant que le Portugal s’était approché cette semaine du record européen de 48,8 °C établi l’année passée en Sicile.

« Nous avons dopé notre atmosphère en y injectant davantage de gaz à effet de serre »

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) en a profité pour recommander à toutes les personnes travaillant en plein air d’adapter leur tenue pendant les vagues de chaleur. Même la garde de la reine d’Angleterre, connue pour ses imposants couvre-chefs en fourrure d’ours, est concernée, a indiqué la directrice de l’OMS pour l’environnement et la santé, Maria Neira, s’exprimant depuis Londres. « Si nous assistons à cette tendance d’augmentation des vagues de chaleur, notre code vestimentaire doit être adapté en fonction », a expliqué Mme Neira, espérant que « les traditions puissent elles aussi être adaptées. »

« Nous avons dopé notre atmosphère en y injectant davantage de gaz à effet de serre, en particulier du dioxide de carbone », a lancé Taalas, dans une métaphore sportive. Au vu des concentrations existantes de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, cette augmentation de la fréquence des vagues de chaleur devrait durer « au moins jusque dans les années 2060, indépendamment du succès de nos mesures d’atténuation climatique », ajoute-t-il. Le secrétaire général a également mis en garde contre leurs effets sur la santé, rappelant le lourd bilan de la canicule de 2003, qui avait fait plus de 70.000 morts.