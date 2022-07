EN DIRECT. Guerre en Ukraine : La Syrie rompt ses relations diplomatiques avec Kiev…

C’est demain jeudi que le gazoduc Nord Stream, via lequel transite un tiers des livraisons de gaz russe à l’UE, doit rouvrir ses vannes. L’installation est fermée depuis le 11 juillet pour une maintenance de routine, et les Européens redoutent que Moscou ne rouvre tout simplement pas le robinet.

A Téhéran, où il avait été convié pour des pourparlers avec ses homologues iranien Ebrahim Raïssi et turc Recep Tayyip Erdogan sur la Syrie et l'Ukraine, Vladimir Poutine a ainsi affirmé qu'il y avait un progrès sur la question de l'exportation par mer des millions de tonnes de céréales ukrainiennes, qui manquent à l'équilibre alimentaire mondial.

Des missiles ont touché plusieurs villes de l'est, faisant un mort à Kramatorsk, grande ville du Donbass que la Russie cherche à conquérir. Au sud, dans la région d'Odessa, le grand port ukrainien de la mer Noire, il y a eu au moins six blessés dont un enfant, selon la présidence ukrainienne.