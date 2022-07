La tragédie s’est produite dans le nord de la Grèce. Un avion cargo Antonov s’est écrasé samedi soir près de la localité de Paleochori Kavalas, tuant les huit membres d’équipage, a déclaré dimanche le ministre serbe de la Défense Nebojsa Stefanovic.

L’Antonov 12, propriété d’une compagnie ukrainienne meridian LTD, transportait environ 11 tonnes d'armements, notamment des mines de mortier éclairantes, à destination du Bangladesh, a précisé le ministre.

Une transaction « en accord avec les règles internationales »

« Quant à l’identité de l’équipage je pense qu’ils sont aussi ukrainiens mais nous n’avons pas d’informations à ce sujet, ils ne sont pas serbes », a précisé Nebojsa Stefanovic lors d’une conférence de presse.

L’avion a décollé de l’aéroport de Nis (sud de la Serbie) samedi vers 20h40. L’exporteur de ces armements est la compagnie serbe privée Valir. Le ministre a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’une transaction convenue avec le ministère de la Défense du Bangladesh « en accord avec les règles internationales ».

Un vol qui n’était pas à destination de Kiev

« Malheureusement certains médias ont spéculé sur le fait que ce vol transportait prétendument des armements à destination de l'Ukraine ce qui est complètement faux », a-t-il déclaré. Depuis 2016, date à partir de laquelle chaque commande d’armement est répertoriée sous forme électronique, la Serbie n’a délivré aucune autorisation pour une exportation d’armements quelconque en direction de l’Ukraine ou de la Russie, a indiqué Nebojsa Stefanovic.

Selon le ministre, la majorité des avions-cargos qui transportent des armements sont de production soviétique et en possession de la Russie, la Biélorussie ​et l’Ukraine. La Russie et la Biélorussie étant sous sanctions internationales en raison du conflit en Ukraine, seuls les avions de transport ukrainiens sont actifs et « engagés à travers le monde ».

Demande d’atterrissage d’urgence

« A part le fait qu’ils sont la propriété de compagnies ukrainiennes, aucun autre lien n’existe entre ces marchandises et l’Ukraine », a déclaré le ministre. L’Antonov s’est écrasé samedi soir près de la localité de Paleochori Kavalas. Des témoins ont vu l’avion en feu et entendu des explosions, a rapporté l’agence de presse Athens News.

Selon des informations de presse, l’avion venait de demander une autorisation d’atterrissage d’urgence sur l’aéroport grec de Kavala, mais n’a pas réussi la manœuvre à temps.