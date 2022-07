Guerre en Ukraine EN DIRECT : L'UE veut encore durcir les sanctions contre la Russie...

Pour celles et ceux qui n’ont pas suivi l’actualité en Ukraine, on vous propose de jeter un œil à notre live de samedi qui reprend toutes les informations essentielles de la journée :

« De nombreux membres sont convenus que la reprise de l’économie mondiale a ralenti et est confrontée à un revers majeur en raison de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, qui a été fermement condamnée, et ils ont appelé à la fin de la guerre », indique cette déclaration.

Cette réunion des grands argentiers du G20 s’est achevée sans communiqué conjoint en raison de divergences entre les pays concernant l’offensive russe en Ukraine. En lieu et place de ce communiqué, l’Indonésie, qui tente de concilier sa neutralité dans le conflit et le fait qu’elle est l’hôte du G20 cette année, a publié une déclaration en son propre nom, dans laquelle elle fait état de ces divergences.

De nombreux pays du G20 ont condamné l’invasion de l’Ukraine par la Russie lors de la réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du groupe, vendredi et samedi à Bali, selon une déclaration de la présidence indonésienne rendue publique dimanche.

Bonjour et bienvenue à tous dans ce live ! La guerre en Ukraine ne s'arrête pas en ce long week-end de fête nationale (et nous non plus). Alors restez avec nous toute cette journée du dimanche 17 juillet pour suivre tous les évènements de la journée liés à ce conflit.