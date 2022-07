Guerre en Ukraine EN DIRECT : Moscou accusé de tirer des missiles depuis la centrale nucléaire de Zaporijjia...

8h47 : « Poutine ne s’arrêtera pas à l’Ukraine »

Deux Français membre de la légion internationale et qui combattent aux côtés des Ukrainiens ont accepté de répondre à BFMTV. D’après eux, « Poutine ne s’arrêtera pas à l’Ukraine, donc le mieux c’est de le stopper le plus tôt possible ». Ces anciens militaires aident à former les soldats ukrainiens sur le terrain et envisagent de rester en Ukraine jusqu’à la fin de la guerre.

« On ne parle pas d’armes très lourdes on parle d’armes anti-tanks où la majorité des Ukrainiens ne sont pas formés dessus, et cela c’est quelque chose qu’ils recherchent beaucoup », précisent-ils.