Grosses responsabilités. Les ministres des Finances des pays du G20 et les gouverneurs de banques centrales se réunissent pendant deux jours en Indonésie pour décider des grandes orientations économiques mondiales des futurs mois. « Les actions que nous prendrons auront un effet très important sur toutes les nations du monde », a déclaré Sri Mulyani Indrawati, ministre des Finances de l’Indonésie, à l’ouverture de ce sommet du G20, dominé par les répercussions de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

En effet, les crises alimentaires et énergétiques liées à la guerre en cours, sont à présent en tête des priorités. En cas d’échec à se mettre d’accord, « les conséquences humanitaires pour beaucoup de pays à faibles revenus seraient catastrophiques », a averti la ministre indonésienne. « Ce contexte crée des risques sur les pays pauvres et émergents, liés à la normalisation des politiques monétaires et aux risques de contraction du crédit », a indiqué une source du ministère français des Finances avant la réunion.

La présence de la Russie divise Occidentaux et grands pays en développement

« Nous voyons des retombées de cette guerre dans tous les coins du monde, en particulier en ce qui concerne les prix de l’énergie et la montée de l’insécurité alimentaire », avait noté la veille la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen, soulignant que « les représentants du régime de Poutine ne devaient avoir aucune place à ce forum ». Le ministre russe des Finances Anton Silouanov doit assister à la réunion virtuellement, alors que son homologue ukrainien Serguiï Marchenko a aussi été invité à s’exprimer via Internet.

Les discussions devraient refléter une ligne de fracture entre les Occidentaux qui veulent isoler économiquement Moscou et les grands pays en développement opposés aux sanctions contre la Russie, avec la Chine dans une position clé. L’Indonésie, pays hôte du G20 cette année, a voulu rester neutre et n’a pas cédé aux pressions occidentales l’enjoignant à écarter la Russie des réunions.

Les grands argentiers doivent discuter des solutions pour alléger l’impact de l’inflation et des crises alimentaire et énergétique sur les pays les plus fragiles. L’inclusion financière et la réforme de la taxation mondiale devraient aussi être au menu.