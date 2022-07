Guerre en Ukraine EN DIRECT : Un défilé du 14-Juillet placé sous le signe de la guerre aux portes de l’Europe…

8h44 : Violente charge contre les Russes de l’athlète ukrainienne Mahuchikh

L’Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh, auteure de la meilleure performance mondiale de l’année au saut en hauteur (2,03 m), a déclaré mercredi que les « tueurs » russes n’avaient pas leur place aux Mondiaux d’athlétisme qui débutent vendredi à Eugene dans l’Oregon.

La jeune femme de 20 ans, médaille d’or aux Mondiaux en salle de Belgrade en mars, a en particulier évoqué le cas de sa rivale et ex-amie russe, la championne du monde et championne olympique en titre Mariya Lasitskene, qui ne pourra pas s’aligner à Eugene, la fédération internationale d’athlétisme ayant suivi la recommandation du Comité international olympique (CIO) de bannir les sportifs russes et biélorusses de ses compétitions après l’invasion de l’Ukraine. « Avant le 24 février, nous avions des bonnes relations, nous nous parlions », a déclaré Mahuchikh à propos de Lasitskene. « Mais ce jour a tout changé parce qu’elle (Lasitskene) n’a jamais écrit à nos athlètes. Et ensuite elle a écrit à Thomas Bach (président du CIO) pour pouvoir concourir ». « Je ne veux pas voir sur la piste des tueurs. Parce que cette guerre a tué beaucoup de nos sportifs », a-t-elle lâché.