Tout le monde veut prendre sa place, ou presque. Six candidats sont encore en lice ce mercredi pour succéder à Boris Johnson, après un premier tour de vote où les députés conservateurs ont placé l’ex-ministre des Finances Rishi Sunak en tête.

Près d’une semaine après l’annonce de la démission du Premier ministre britannique, emporté par une série de scandales, deux des huit prétendants ont été éliminés de la course pour lui succéder à la tête du parti conservateur et in fine à Downing Street.

Rishi Sunak, le favori

L’ex-ministre des Finances Rishi Sunak, 42 ans, dont la démission la semaine dernière avait contribué à déclencher une hémorragie de départs au sein de l’exécutif, a décroché 88 votes, selon les résultats communiqués par Graham Brady, qui dirige le comité qui organise le scrutin interne.

Peu connue du grand public, mais en pleine ascension, la secrétaire d’Etat au Commerce international Penny Mordaunt est arrivée deuxième avec 67 votes, devant la ministre des Affaires étrangères Liz Truss (50 votes).

Deuxième tour jeudi

Un deuxième tour de votes doit se tenir jeudi, l’objectif étant de désigner les deux finalistes avant la fin de la semaine prochaine. Le vainqueur, élu par les adhérents du parti – 160.000 votants lors de la dernière élection interne de 2019 – doit être connu le 5 septembre. Selon un sondage YouGov mercredi réalisé auprès d’électeurs conservateurs, Penny Mordaunt arriverait en tête des intentions de vote et battrait tous ses rivaux en cas de duel.

Les autres candidats encore en course, pour la plupart largement inconnus du grand public, sont le député Tom Tugendhat, la conseillère juridique du gouvernement («Attorney General ») Suella Braverman, l’ex-secrétaire d’Etat à l’Egalité Kemi Badenoch. Le nouveau ministre des Finances Nadhim Zahawi et l’ancien ministre de la Santé Jeremy Hunt ont été éliminés mercredi.

Campagne brutale et à droite

Dans cette campagne aussi âpre qu’imprévisible, les candidats s’activent pour convaincre les députés dans des réunions qui ont lieu à huis clos. Plusieurs ont été ainsi auditionnés mercredi par des députés conservateurs. Plusieurs débats télévisés sont aussi prévus dans les prochains jours.

La campagne, qui s’adresse uniquement aux membres du parti conservateur, est clairement marquée à droite et rassemble son lot de coups bas et polémiques. Parmi les poids lourds, Rishi Sunak fait l’objet d’attaques virulentes du camp Johnson qui l’accuse d’avoir mené le Premier ministre à sa perte en lançant la vague de démissions le 4 juillet. Le ministre Jacob Rees-Mogg, fervent soutien de Boris Johnson, l’a ainsi qualifié d’ancien chancelier « socialiste ».