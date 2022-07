Une fois n’est pas coutume, la société Uber se retrouve à nouveau au cœur d’un scandale avec la sortie du dossier « Uber files ». Ces quelque 124.000 documents confidentiels montrent comment l’entreprise américaine s’est implantée dans de nombreux pays, dont la France, avec l’aide de personnalités politiques en changeant les législations à son avantage. C’était entre 2013 et 2017, Emmanuel Macron était alors ministre de l’Economie et Travis Kalanick, directeur de la multinationale.

Si le premier ne vous est pas inconnu, le second vous échappe peut-être un peu plus. Retour sur la vie et la carrière d’un homme d’affaires qui a toujours flirté avec l’illégalité, la réussite et les scandales.