La pandémie de Covid-19 est « loin d’être finie », a annoncé mardi le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse à Genève.

« Alors que le virus fait une percée, nous devons le repousser », a déclaré le Dr Tedros, ajoutant : « La pandémie de Covid-19 est loin d’être finie. »

Une réunion au sommet

Il s’est exprimé en marge de la publication par l’OMS des résultats de la dernière réunion du Comité d’urgence sur le Covid-19, qui s’est tenue vendredi dernier.

L’agence onusienne a ainsi annoncé le maintien de la pandémie de Covid-19 au rang « d’urgence de santé publique de portée internationale », le plus haut degré d’alerte de l’organisation, suite à une décision unanime du Comité.

Baisse des dépistages

Le Comité pointe la baisse des dépistages et du séquençage génomique, qui rendent « de plus en plus difficile » l’évaluation de l’impact des variants de Covid-19, et soulignent « l’inadéquation de la surveillance actuelle » de la pandémie.

Le Comité relève l’augmentation récente du nombre de cas de Covid-19 dans différentes régions du monde, ainsi que l’absence de mise en place de mesures de santé publique adaptées dans les régions touchées par une résurgence des cas.