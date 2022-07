La stratégie zéro Covid et ses mesures extrêmes sont toujours d’actualité en Chine. Pendant trois jours, les 320.000 habitants de Wugang, une localité du centre du pays, sont soumis à un confinement, qui a commencé lundi, après la découverte d’un seul cas positif de Covid-19.

Quasi épargnée par le coronavirus depuis deux ans, la Chine a connu au printemps une hausse des cas, inédite depuis 2020 par son ampleur, qui a frappé à des degrés divers de nombreuses provinces.

Le récent rebond épidémique est bien moins important. Mais conformément à sa stratégie si chère, le pays continue d’y répondre par des confinements, des restrictions aux voyages et l’isolement des personnes testées positives dans des centres de quarantaine.

Confinement pendant trois jours

Selon un avis de la mairie de Wugang, les 320.000 habitants de la commune ont interdiction de sortir de chez eux jusqu’à mercredi. Située à 750 kilomètres de Pékin dans la province du Henan, Wugang est une importante ville sidérurgique.

Dans cette même province, la ville de Zhumadian a également annoncé mardi un confinement de trois jours pour ses sept millions d’habitants, après deux cas positifs. Les restrictions semblent toutefois plus souples qu’à Wugang : une personne par foyer peut tout de même sortir tous les deux jours pour faire des courses, a indiqué la mairie.

Rebond épidémique limité

Selon les estimations de la banque Nomura, près de 250 millions de Chinois sont soumis actuellement à diverses restrictions aux déplacements, dont des confinements. Ils étaient 114 millions il y a une semaine.

La Chine a fait état mardi de 347 nouveaux cas positifs à l’échelle nationale. Ce rebond épidémique, limité tant en nombre que géographiquement, fait néanmoins craindre le retour de restrictions, en particulier à Shanghai.

Craintes à Shanghai

Depuis le début du mois, la plus grande ville de Chine enregistre de nouveau des cas positifs, après une baisse drastique en juin. Résultat, les 25 millions d’habitants de la métropole doivent se soumettre entre mardi et jeudi à deux tests de dépistage, plus d’un mois après la levée d’un éreintant confinement au printemps.

Dans la province de l’Anhui (est), où 1,7 million d’habitants ont été confinés la semaine dernière, certains résidents devaient effectuer mardi leur quinzième test de dépistage, selon un avis des autorités locales.