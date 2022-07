Condamnation en ligne et peine capitale. La justice iranienne ​a condamné à mort un homme reconnu coupable de plusieurs viols, lors d’une affaire qui a déclenché il y a deux ans le mouvement #Metoo dans le pays, a annoncé ce samedi un média local.

A l’été 2020, au moins 20 femmes ont dénoncé Keyvan Emamverdi sur les réseaux sociaux, l’accusant d’avoir mis de la drogue dans leurs boissons à leur insu pour les violer. La police avait appelé ces femmes à porter plainte contre l’homme qu’elles accusent, un ancien propriétaire d’une librairie dans le centre estudiantin et intellectuel de Téhéran âgé de 33 ans à l’époque, les assurant qu’elles pourraient rester anonymes.

L’affaire a ensuite déclenché une vague inédite de témoignages de victimes de harcèlement et d’agressions sexuelles sur les réseaux sociaux, sans toutefois endosser le mot-dièse #Metoo popularisé dans de nombreux pays, s’en tenant à #tadjavoz («viol » en persan).

Vers une sensibilisation de la société irnaienne

« L’accusé Keyvan Emamverdi a été condamné à la peine capitale par le tribunal de première instance », a annoncé l’agence de presse Isna, citant Shima Ghousheh, l’avocate de cinq des plaignantes. « La plainte de mes clientes porte sur le viol et la justice a condamné Emamverdi pour corruption sur terre », l’une des plus graves accusations en Iran, a précisé Me Ghousheh.

D’autres Iraniens, dont des universitaires et des artistes, ont été accusés de viols et d’agressions sexuelles sur les réseaux.

Peu de jours après l’arrestation de l’accusé, la vice-présidente iranienne chargée des Femmes et de la Famille, Massoumeh Ebtekar, a encouragé les femmes à dénoncer les agressions sexuelles, plaidant pour une meilleure sensibilisation de la société.