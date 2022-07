Le Sri Lanka bascule dans le chaos. Alors que le pays est à cours de pétrole et n’arrive plus à rembourser sa dette extérieure, des manifestants ont envahi la résidence du président à Colombo, que ce dernier venait de fuir. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, qui est le prochain dans la ligne de succession si le président Rajapaksa démissionne, a aussitôt convoqué une réunion d’urgence du gouvernement pour discuter d’une « résolution rapide » de la crise. Dans un communiqué, il a convié les dirigeants des partis politiques à se joindre à cette réunion et a également demandé que le Parlement soit convoqué.

🔴#URGENT: le président du #SriLanka, Gotabaya #Rajapaksa, a fui ce samedi sa résidence officielle peu avant qu'elle ne soit prise d'assaut par des manifestants en colère. Le pays est frappé par une crise économique, de graves pénuries de carburant, d'électricité et d'aliments. pic.twitter.com/CyPIq6uWb4 — LSI AFRICA (@lsiafrica) July 9, 2022

« Le président a été escorté en lieu sûr », a indiqué une source de la Défense. « Il est toujours le président, il est protégé par une unité militaire », a ajouté cette source, selon laquelle les soldats gardant la résidence officielle ont tiré en l’air pour dissuader les manifestants d’approcher jusqu’à ce que Gotabaya Rajapaksa soit évacué. Les chaînes de télévision locales ont montré des images de centaines de personnes escaladant les grilles du palais présidentiel, un bâtiment datant de l’époque coloniale, situé en bord de mer et symbole du pouvoir au Sri Lanka. Certains manifestants ont diffusé en direct sur les réseaux sociaux des vidéos montrant une foule déambulant à l’intérieur du palais.

Des trains et des bus réquisitionnés par les manifestants

Des dizaines de milliers de personnes avaient auparavant participé à Colombo à une manifestation pour exiger la démission de Gotabaya Rajapaksa, jugé responsable de la crise sans précédent qui frappe le Sri Lanka et provoque une inflation galopante ainsi que de graves pénuries de carburant, d’électricité et d’aliments. Les Nations unies estiment notamment qu’environ 80 % de la population saute des repas pour faire face aux pénuries et à la flambée des prix. Le principal hôpital de Colombo a fait état de 14 personnes soignées après avoir été touchées par des grenades lacrymogènes lors de la manifestation.

Vendredi, les forces de l’ordre avaient imposé un couvre-feu pour tenter de décourager les protestataires de descendre dans la rue. Mais cette mesure a été levée après des menaces de poursuites contre le chef de la police formulées par des partis d’opposition, des militants des droits humains et le barreau du pays. Le couvre-feu avait de toute façon été largement ignoré par les manifestants, dont certains ont même forcé samedi les autorités ferroviaires à les conduire en train jusqu’à Colombo pour participer au rassemblement.

« Le couvre-feu n’a pas eu d’effet dissuasif. Il a en fait encouragé davantage de personnes à descendre dans les rues en guise de défi », a déclaré le responsable de la Défense. « Des passagers ont réquisitionné des trains pour rejoindre Colombo ». Même si le pays a presque épuisé ses maigres réserves d’essence, les manifestants, soutenus par les principaux partis d’opposition, ont également loué des bus privés pour se rendre dans la capitale. Selon les autorités, quelque 20.000 soldats et policiers avaient été dépêchés à Colombo pour protéger le président.