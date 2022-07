Son terrible périple aurait pu être encore pire. Robert Crimo, le jeune homme accusé d’avoir ouvert le feu lundi sur la foule lors d’un défilé de la fête nationale américaine à Highland Park, près de Chicago​, a « sérieusement envisagé » une seconde attaque à Madison, dans l’Etat voisin du Wisconsin, a affirmé mercredi la police.

Le jeune homme de 21 ans a confié aux enquêteurs avoir fui en voiture jusqu’à Madison, où il a « vu d’autres célébrations » et a « sérieusement envisagé d’utiliser l’arme qu’il avait dans son véhicule pour perpétrer une autre attaque », a ainsi déclaré Christopher Covelli, de la police de Highland Park. Cette seconde attaque n’était pas planifiée, contrairement à la première, qui avait été préparée depuis plusieurs semaines, a souligné le policier.

Inculpé de sept meurtres

Le jeune homme a tiré lundi sur la foule depuis le toit d’un commerce au moment où le défilé venait de débuter, faisant sept morts et une trentaine de blessés. Après son arrestation, lundi soir près de Chicago, il a été interrogé par la police de Highland Park et « a fourni une déclaration volontaire aux enquêteurs en confessant ses actes », a affirmé le procureur adjoint, Ben Dillon, lors d’une comparution par visioconférence face à un juge.

Le juge Theodore Potkonjak a refusé, au vu des charges, une libération sous caution tandis que le suspect, cheveux longs sur la nuque et portant des tatouages sur le cou et le visage, est resté impassible pendant sa comparution. Lors d’une conférence de presse qui a suivi, le procureur Eric Rinehart n’a pas voulu spéculer sur le mobile. Robert Crimo a été inculpé de sept meurtres et encourt la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle s’il est reconnu coupable. Il doit comparaître devant un autre juge du tribunal de Waukegan le 28 juillet.