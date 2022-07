Guerre en Ukraine EN DIRECT : Après l’expulsion de diplomates russes de Bulgarie, le Kremlin menace l’UE…

6h26 : La Suède promet un soutien à Kiev et des sanctions à Moscou

En visite à Kiev et dans sa banlieue lundi, la Première ministre suédoise Magdalena Andersson a appelé à accroître le soutien européen à l’Ukraine et à prendre de nouvelles sanctions contre la Russie. « On ne doit pas permettre à la Russie de réaliser des gains grâce à sa violation du droit international et des autres principes fondamentaux », a-t-elle estimé au cours d’une conférence de presse commune avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Selon elle, « le meilleur moyen de gagner cette guerre est de renforcer le soutien à l’Ukraine et d’accroître la pression sur la Russie via de nouvelles sanctions ». « Nos efforts doivent se poursuivre aussi longtemps qu’il le faudra », a-t-elle plaidé, estimant que l’Ukraine défendait « nos valeurs européennes communes ».