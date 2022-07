La France et l’Allemagne sont main dans la main pour aider Kiev. Emmanuel Macron et le chancelier Olaf Scholz ont poursuivi leur « étroite coordination sur la réponse à la guerre en Ukraine » lors d’un dîner de travail lundi soir à Paris.

Les deux dirigeants se sont ainsi retrouvés une semaine après un dîner privé, le 25 juin, à l’occasion du sommet du G7 dans les Alpes Bavaroises. Ils se sont aussi rendus, avec le Premier ministre italien Mario Draghi, le 16 juin à Kiev pour marquer leur soutien à l’Ukraine et à la candidature de ce pays à l’adhésion à l’Union européenne.

Le Sahel également au menu des discussions

A l’occasion du dîner parisien de lundi, les deux dirigeants sont revenus sur « les grands enjeux actuels tant au plan international, qu’européen et bilatéral ». Ils devaient en outre discuter de l’indépendance de l’UE en « matière d’énergie, de défense, et de matières premières stratégiques » mais aussi de la situation au Sahel et du prochain Conseil des ministres franco-allemand.

« Ce genre d’entretiens permet de bâtir de la confiance et d’approfondir cette confiance » en particulier après le sommet de l’Otan et le G7 d’Elmau, a relevé le porte-parole du chancelier, Steffen Hebetsreit. « Cela fait une différence si ce genre d’entretiens se tient en présentiel ou en virtuel », a-t-il ajouté, interrogé par un journaliste sur l’opportunité d’un tel déplacement plutôt que d’une visioconférence pour des questions environnementales.