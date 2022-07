Guerre en Ukraine EN DIRECT : Une conférence internationale en Suisse pour parler de la reconstruction de l’Ukraine…

9 heures : L’est de l’Ukraine pilonné

L’armée russe continuait lundi de pilonner l’est de l’Ukraine et de progresser dans son plan de conquête de l’ensemble du Donbass. Après la prise de Lyssytchansk, pièce maîtresse du plan de conquête de ce bassin industriel du Donbass, largement russophone et en partie contrôlé par des séparatistes prorusses depuis 2014, l’armée russe semble désormais concentrer ses efforts sur Sloviansk et Kramatorsk, deux villes majeures plus à l’ouest, pilonnées sans relâche depuis dimanche.

Les autorités ukrainiennes appellent désormais les habitants à quitter la région, alors que la ligne de front n'est plus qu'à quelques kilomètres de Sloviansk.