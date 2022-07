Un énorme bloc s’est détaché dimanche du glacier de la Marmolada dans les Alpes du nord de l’ Italie, faisant au moins cinq morts et huit blessés, ont annoncé les services de secours.

« Malheureusement, cinq personnes ont été retrouvées sans vie », a indiqué à l’AFP une porte-parole des secours, Michela Canova, faisant également état de huit blessés pour ce « bilan encore provisoire ».

Les nationalités des victimes encore inconnues

Deux blessés ont été transportés à l'hôpital de Belluno, un plus grave à Trévise, et cinq à Trente, a-t-elle indiqué, sans donner de précisions sur la nationalité des victimes. Plusieurs hélicoptères ont été déployés sur place pour participer aux opérations de secours et de surveillance de la situation.

«Une avalanche de neige, de glace et de roche qui sur son passage a touché la voie d'accès au moment où s'y trouvaient plusieurs cordées, dont certaines ont été emportées», a-t-elle expliqué. «Le nombre définitif d'alpinistes impliqués n'est pas encore connu».

Selon le département de protection civile de la région Vénétie, toute proche, "toutes les équipes de secours alpin de la zone ont été mobilisées", y compris des unités cynophiles. Le glacier s'est effondré près du lieu-dit Punta Rocca, le long de l'itinéraire normalement emprunté pour atteindre son sommet.

Effondrement lié aux températures record ?

Des images filmées depuis un refuge voisin de la catastrophe montrent la neige mêlée de roche dévaler les pentes de la montagne dans un buit fracassant. D'autres images reprises par des touristes sur leur portable montrent de loin la langue grisâtre de l'avalanche emporter tout sur son passage. Cet effondrement du glacier est survenu au lendemain d'un record de température atteint au sommet du glacier: dix degrés. Selon des experts cités par le quotidine Il Corriere della Sera, de nouveaux écroulements de glace sont à craindre.

Le glacier de la Marmolada est le plus grand glacier des Dolomites, une chaîne montagneuse du nord de l'Italie faisant partie des Alpes. Situé dans la province autonome de Trente, il donne naissance à la rivière Avisio et surplombe le lac de Fedaia.

Selon le rapport du Giec paru le 1er mars, la fonte des glaces et neiges est l'une des dix menaces majeures causées par le réchauffement climatique, perturbant les écosystèmes et menaçant certaines infrastructures. Selon le Giec, les glaciers en Scandinavie, en Europe centrale et dans le Caucase pourraient perdre 60 à 80% de leur masse d'ici à la fin du siècle. La vie traditionnelle de peuples comme les Sami en Laponie, qui pratiquent l'élevage des rennes, est déjà perturbée.