Neuf hommes ont été mis en examen, notamment pour « homicide involontaire », et cinq d’entre eux écroués dans l’enquête sur le naufrage de migrants dans la Manche qui a fait 27 morts en novembre.

Au total, dix personnes ont été mises en examen dans cette information judiciaire. Ils sont soupçonnés, selon une source proche du dossier, d’être à différents degrés impliqués en tant que chauffeurs, passeurs ou logeurs, notamment dans une filière afghane d’immigration clandestine en lien avec le naufrage.

Présentés à un juge

« Neuf hommes, âgés de 21 à 41 ans » et présentés jeudi à un juge d’instruction, ont « été mis en examen notamment des chefs d’homicide involontaire, blessures involontaires, mise en danger de la vie d’autrui, association de malfaiteurs et aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers », a précisé cette source judiciaire.

Une dixième personne avait déjà été mise en examen et écrouée mercredi dans cette information judiciaire. Au total, 15 personnes – 13 hommes et deux femmes – avaient été interpellées dimanche et lundi, comme l’avaient annoncé nos collègues du Parisien et RTL.