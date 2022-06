Aux Etats-Unis, les femmes tentent de s’adapter après la décision de la Cour suprême de révoquer le droit à l’avortement. La chaîne américaine de pharmacies CVS a indiqué lundi avoir temporairement limité les achats de pilule du lendemain à trois par transaction afin d’éviter une pénurie.

Le groupe assure avoir dans ses magasins et pour son site « de larges stocks » de Plan B et d’Aftera, deux produits destinés à être pris dans les trois jours après un rapport sexuel non protégé et qui ont pour objectif d’empêcher la fécondation. La pilule du lendemain est différente des médicaments abortifs, qui mettent fin à une grossesse.

Pas de restriction chez Walgreens

Mais « pour assurer un accès équitable et un approvisionnement constant dans les rayons des magasins, nous avons temporairement limité à trois » le nombre de boîtes pouvant être acheté à la fois, a indiqué un porte-parole.

Comme d’autres chaînes, et pour diverses raisons, CVS a dû faire face ces derniers mois au manque temporaire dans ses rayons de certaines marques de laits infantiles ainsi que de certaines marques de tampons hygiéniques. Walgreens, une autre grande chaîne de pharmacies aux Etats-Unis, a indiqué pour sa part n’avoir pas « pour l’instant » prévu de placer des restrictions sur les ventes de pilules du lendemain.

Livraisons à domicile

« Walgreens est encore capable de répondre à la demande dans ses magasins », a indiqué une porte-parole. Le groupe « s’efforce de réapprovisionner ses stocks disponibles en ligne pour la livraison à domicile », a-t-elle ajouté.

Selon le Wall Street Journal, la chaîne de supermarchés Walmart limitait aussi les ventes de pilules du lendemain à quatre ou six pour les commandes devant être livrées d’ici la fin du mois mais pas pour celles devant être expédiées à partir de début juillet. L’entreprise n’avait pas dans l’immédiat répondu à une sollicitation de l’AFP.