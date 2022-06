L’Ukraine a demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur les derniers bombardements russes contre des cibles civiles en Ukraine, qui se tiendra mardi à 19h00 GMT, a-t-on appris lundi auprès de la présidence albanaise de la plus haute instance onusienne. Le tir d’un missile lundi sur un centre commercial à Krementchouk, dans le centre de l’Ukraine, « sera le sujet principal » de cette session, a précisé un porte-parole de la mission diplomatique albanaise.

Les « tirs de missiles sur Kiev » dimanche, ayant touché un complexe résidentiel proche du centre de la capitale ukrainienne, seront aussi abordés lors de la réunion, a-t-on précisé de même source. Ces tirs ont fait un mort et plusieurs blessés selon les autorités, quelques heures avant l’ouverture d’un sommet du G7 en Allemagne où il était largement question de l’Ukraine. Le tir de missiles russes à Krementchouk a fait au moins 13 morts et plus de 40 blessés, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky.