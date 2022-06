Un « conteneur rempli de gaz toxique » s’est renversé au cours de son transport dans le port d’Aqaba, dans le sud de la Jordanie. Le gaz s’est alors échappé, provoquant la mort de 10 personnes et en blessant 200 autres a indiqué le ministre de l’Information, Fayçal al-Chouboul, également porte-parole du gouvernement jordanien.

Selon des responsables, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat, ce conteneur est tombé d’un bateau et la zone sud du port a été évacuée. Le Premier ministre jordanien, Bicher Al-Khasawneh, et son ministre de l’Intérieur, Mazen Al-Faraya, se sont rendus sur place, selon la chaîne de télévision officielle Al-Mamlaka. Aqaba, l’un des principaux ports de la mer Rouge, est le seul port maritime du royaume hachémite, par lequel transitent la plupart des importations et exportations jordaniennes.