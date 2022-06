Vous avez raté les derniers événements sur la guerre en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Volodymyr Zelensky s’est immiscé par visioconférence au sommet annuel du G7 ce lundi. Face aux dirigeants de l’Allemagne, des Etats-Unis, de la France, du Canada, de l’Italie, du Japon et du Royaume-Uni, le président Ukrainien a demandé des systèmes de défense anti-aériens, davantage de sanctions à l’encontre de la Russie et des garanties de sécurité. Il les a également exhortés « à faire le maximum » pour mettre un terme à la guerre qui ravage son pays avant la fin de l’année.

De leur côté, les pays du G7 se sont engagés à soutenir l’Ukraine en continuant « d’accroître la pression sur Poutine ». Ils ont ainsi annoncé une série de nouvelles sanctions contre Moscou, avec notamment une taxe sur les marchandises russes pour financer l’aide à l’Ukraine, un mécanisme de plafonnement du prix du pétrole russe au niveau mondial, ou encore des sanctions économiques contre l’industrie de la défense russe. Les Etats-Unis ont par ailleurs indiqué qu’ils envisagent de fournir à l’Ukraine un système sophistiqué de missiles sol-air de « moyenne et longue portée ».

La phrase

« Le monde nous regarde et les enjeux sont immenses. Nous avons la responsabilité d’agir »

Lors du sommet du G7, Emmanuel Macron a rappelé que parce que l’agression de l’Ukraine par la Russie menaçait « la stabilité de l’Europe et du monde », le G7 se tenait « avec le Président Zelensky ».

Le chiffre

35.000 soldats russes auraient été tués par les forces ukrainiennes depuis le début du conflit, selon le gouvernement de Volodymyr Zelensky. Ce chiffre reste cependant invérifiable et les sources occidentales tablent plutôt sur 15.000 à 20.000 militaires russes morts au combat.

La tendance du jour

Les dirigeants occidentaux pourraient bien croiser Vladimir Poutine à l’occasion du sommet du G20 qui se tiendra à Bali en novembre. Le président russe devrait a priori s’y rendre, et pas question pour autant de boycotter l’événement. En revanche, cela pourrait être l’occasion pour les Occidentaux de « dire en face » au président russe « ce que nous pensons, et qu’il prenne position », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Peu de chance que cela soit très positif pour Vladimir Poutine alors que les combats font toujours rage en Ukraine et que des civils continuent de mourir. Ce lundi encore, un missile russe a frappé un centre commercial à Krementchouk, avec « plus de mille civils » à l’intérieur, a indiqué le gouverneur régional. Le bilan provisoire faisait état de 10 morts et plus de 40 blessés.