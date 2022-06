L’Alliance Atlantique a eu les oreilles qui sifflent dimanche midi. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le centre de Madrid pour exiger la dissolution de l'Otan et réclamer la paix, à deux jours de l’ouverture du prochain sommet de l’organisation dans la capitale espagnole. Selon les organisateurs, 30.000 personnes ont pris part à la manifestation tandis que la préfecture de Madrid a évoqué seulement 2.200 personnes.

Un long cortège constitué de convois regroupant des militants de gauche, anticapitalistes, altermondialistes, écologistes, féministes, communistes ou encore les mouvements comme « Fridays for Future » et « Extinction Rébellion » a défilé dans le calme et sous importante escorte policière afin de dénoncer la tenue de la prochaine réunion de l’organisation à Madrid du 28 au 30 juin.

Podemos fait profil bas

Il n’y avait aucun membre du gouvernement de la gauche radicale, membre de la coalition gouvernementale, à l’exception du communiste Enrique Santiago, le secrétaire d’Etat à l’Agenda 2030 (chargé de la mise en œuvre des objectifs de développement durable), les autres ministres et figures de Podemos préférant faire profil bas à deux jours du sommet.

Parmi les slogans scandés par les manifestants est souvent revenu « Non à la guerre, non à l’Otan ! », tandis que plusieurs hélicoptères survolaient le cortège sur l’une des principales avenues de la capitale. Sur les pancartes, on pouvait lire : « Faites la paix, pas la guerre », « Assez de dépenses militaires, donnez aux écoles et aux hôpitaux » à côté d’une image d’une femme pleurant tirée du tableau de Pablo Picasso, Guernica, l’une des toiles les plus célèbres au monde, devenue un plaidoyer contre la guerre.

Hôtesse du sommet de l’Otan la semaine prochaine, Madrid sera placée sous haute sécurité avec, au total, 10.000 agents des forces de l’ordre déployés pour cette réunion, à laquelle participeront notamment le président américain Joe Biden, son homologue Emmanuel Macron et les chefs des gouvernements du Royaume-Uni et de l’Allemagne, Boris Johnson et Olaf Scholz. Ce sommet sera dominé par la question de la menace russe et par l’invasion de l’Ukraine, déclenchée le 24 février par le président Vladimir Poutine.