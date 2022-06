A chacun sa grille de lecture. Après un week-end marqué par des grèves dans plusieurs pays européens, la compagnie low cost Ryanair ​a évoqué « des perturbations mineures » sur son programme de vol et rejeté la responsabilité des annulations sur des évènements extérieurs, contredisant la version des syndicats. « Moins de 2 % des 9.000 vols de Ryanair opérant ce week-end – vendredi, samedi et ce dimanche - ont été affectés par des grèves mineures et peu soutenues des équipages », a écrit la compagnie dans un communiqué.

Plusieurs syndicats d’hôtesses de l’air et de stewards avaient appelé à cesser le travail à partir de vendredi et pour plusieurs jours, en Espagne, au Portugal et en Belgique. En Italie et en France, la grève a débuté samedi.

Un nouveau mouvement début juillet

La compagnie irlandaise a attribué l’annulation d’un certain nombre vols « en provenance de l’Espagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et de la France » à une grève au centre de contrôle aérien (ATC) de Marseille ainsi qu’à des orages dans le sud de l’Europe. Une affirmation contestée par les syndicats de personnels navigants commerciaux (PNC) comme le SNPNC en France. Samedi, 36 vols sur 80 exploités par Ryanair ont été annulés en raison du mouvement de grève, selon le syndicat. Dimanche, Damien Mourgues, le délégué syndical du SNPNC, chiffrait le nombre d’annulation à quatre à Bordeaux, onze à Marseille et une à Beauvais.

En Espagne, 75 vols ont été annulés samedi à Madrid, Barcelone, Palma, Ibiza, Santiago et Gerone, selon le syndicat USO (Union Sindical Obrera). Dimanche, 42 vols ont été annulés et une soixantaine ont connu des retards, selon la même source. En Europe, l’aéroport de Charleroi en Belgique a été le plus touché, avec 44 vols aller-retour annulés samedi mais aucun dimanche, selon le site de Ryanair Scorebuddy.

« Tous les passagers dont les vols ont été perturbés par des retards/grèves ATC ou des perturbations météorologiques ont été informés », a indiqué la compagnie, sans préciser si elle mettait en place une procédure de remboursement. Une autre grève de trois jours est prévue chez Ryanair en Espagne du 30 juin au 2 juillet prochain.