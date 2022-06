Guerre en Ukraine EN DIRECT : Des explosions retentissent à Kiev alors que s’ouvre ce dimanche le G7 en Allemagne…

8h33 : Joe Biden est en Allemagne pour le G7

Joe Biden est une nouvelle fois en Europe. Le président américain est arrivé en Allemagne samedi soir pour un sommet du G7. Le locataire de la Maison-Blanche a atterri à Munich en provenance de Washington et devait gagner en hélicoptère militaire le lieu du sommet. Son premier entretien au cours de ce déplacement de trois jours se fera ce dimanche avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Puis Joe Biden participera la semaine prochaine à un sommet de l’Otan à Madrid.

Washington s’est fixé trois grands objectifs pour le G7 : augmenter encore la pression sur Moscou ; faire des propositions concrètes pour répondre à la flambée des prix de l’énergie et de l’alimentation ; et lancer un partenariat sur les infrastructures avec des pays en développement. Ce dernier point se veut une réponse aux gigantesques investissements de la Chine à travers le monde. A l’Otan, les Américains et leurs alliés veulent se donner un nouveau « concept stratégique » qui, pour la première fois, évoquera les défis posés par la Chine.