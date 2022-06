La plupart des restrictions pour voyager sont tombées après deux ans de Covid-19, mais il ne sera pas facile pour autant de prendre l’avion. En cause, des grèves dans les aéroports liées justement à cette reprise brutale du trafic au début de la saison estivale. Entre salaires bloqués et cadences infernales causées par la reprise sur fond de manque d’effectifs, la tension sociale est montée d’un cran. Chez Ryanair, plusieurs syndicats d’hôtesses de l’air et de stewards ont appelé à cesser le travail à partir de ce vendredi et pour plusieurs jours, en Espagne, au Portugal et en Belgique. En Italie et en France, la grève doit débuter samedi.

En Belgique, ce mouvement de protestation a obligé la compagnie irlandaise à annuler 127 vols entre vendredi et dimanche au départ et à l’arrivée de Charleroi, où se concentre l’essentiel de son activité. La compagnie à bas coût ne va pouvoir assurer dans cet aéroport qu’entre 30 et 40 % de son activité prévue, selon une porte-parole de Brussels South Charleroi Airport, la société qui exploite l’aéroport.

« Atteinte au droit de grève » dénoncée en Espagne

La grève avait en revanche un impact limité au Portugal, et nul en Espagne où aucun vol n’a été annulé, la compagnie irlandaise ayant décidé selon les syndicats d’imposer un service minimum de 100 % sur ses 438 vols programmé vendredi. Dans un communiqué publié jeudi après-midi, le ministère des Transports espagnol avait annoncé vouloir appliquer un service minimum allant jusqu’à 82 % sur certaines destinations, disant vouloir conjuguer « le droit de grève » avec l'« intérêt des voyageurs ».

Mais Ryanair a finalement « informé les salariés que tous les vols étaient soumis au service minimum, en les menaçant de représailles disciplinaires », a dénoncé devant la presse Ernesto Iglesias, délégué de l’Union syndicale ouvrière (USO). L’USO, qui réclame des hausses de salaire et une amélioration des conditions de travail, a annoncé le dépôt d’un recours contre la décision de la direction. Ryanair « ne respecte pas la loi », a insisté Ernesto Iglesias, accusant la compagnie d'« atteinte au droit de grève ».

Des vols annulés en France

Selon la compagnie irlandaise, régulièrement accusée de battre en brèche le droit du travail, « moins de 2 % des 3.000 vols » prévus vendredi ont été « affectés par des grèves ». Il s’agit de « perturbations minimes », a-t-elle insisté. En Espagne, le mouvement social chez Ryanair, première compagnie du pays en nombre de passagers transportés, doit se poursuivre jusqu’au 2 juillet. L’impact devrait néanmoins rester minime, selon le groupe. La colère touche aussi la compagnie low cost britannique EasyJet, où l’USO a annoncé neuf journées de grève durant le mois de juillet dans les aéroports de Barcelone et Malaga, ainsi qu’à Majorque, dans l’archipel des Baléares.

En France, où la grève est prévue samedi et dimanche, 20 vols ont été annulés à Marseille et 12 à Bordeaux pour la journée de samedi, selon le Syndicat national des personnels navigants commerciaux (SNPNC). Ce mouvement social se double en Belgique d’une grève chez Brussels Airlines, entamée jeudi. La compagnie avait annoncé en début de semaine l’annulation de 315 vols à Bruxelles-Zaventem en raison de ce débrayage prévu jusqu’à samedi.