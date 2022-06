Une nouvelle page qui s’ouvre. Le statut de candidat à l’Union européenne accordé ce jeudi soir à l’Ukraine et la Moldavie par les Vingt-Sept est un « signal très fort vis-à-vis de la Russie », a estimé le président français Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, dont le pays assure la présidence semestrielle du Conseil de l’UE, a salué « un geste politique » de « l’Europe forte et unie », lors d’une conférence de presse à Bruxelles où se tient un sommet européen. « Nous avons avancé à pas de géant », a estimé le président français.

À Kiev la semaine dernière, nous avons pris un engagement : œuvrer pour offrir à l’Ukraine le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne. Nous y sommes. Ce soir nous ouvrons une nouvelle étape pour l’Ukraine, pour la Moldavie, pour l’Europe. C’est historique. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2022

« Tout cela, nous le devons au peuple ukrainien qui se bat pour défendre nos valeurs, leur souveraineté, leur intégrité territoriale, nous le devons aussi à la Moldavie compte tenu de sa situation politique, des déstabilisations qu’elle subit et de la générosité dont elle a su faire preuve », a poursuivi Emmanuel Macron. « Le processus qui s’engage sera exigeant », a-t-il prévenu.

Les chefs de l’Etat et de gouvernement de l’UE ont reconnu à l’Ukraine et la Moldavie le statut de candidat à l’UE, et accordé « une perspective européenne » à la Géorgie, qui devra encore réaliser des réformes avant d’obtenir ce statut. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s’est félicitée d'« un moment majeur, d’un très bon jour pour l’Europe ». Cette décision « nous renforce tous », « elle renforce l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie face à l’agression russe », a-t-elle jugé.