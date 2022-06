Une affiche homophobe déployée en pleine rue. Voici l’image qui est actuellement relayée sur Facebook et sur Twitter. On y voit le drapeau arc-en-ciel barré en croix. En dessous, des silhouettes représentant deux adultes, un homme et une femme, et deux enfants s’en abritent sous un parapluie. Sur le parapluie, on peut lire l'expression « loi islamique ».

« Le Qatar commence à installer des panneaux d’affichage anti LGBT dans des villes », est-il inscrit en légende de cette image. La légende porte le nom de la page Facebook Insta Video, qui compte plus de 666.000 abonnés.

Ce panneau au message homophobe a été déployé par une association religieuse à Bahreïn. - Capture d'écran Facebook

La légende erronée a aussi circulé en anglais sur d’autres sites.

FAKE OFF

L’homosexualité est illégale au Qatar, pays qui doit accueillir la Coupe du monde en novembre. L’ONG Human Rights Watch a rapporté en novembre dernier l’histoire d’un homme arrêté pour un « prétendu comportement homosexuel ». Toutefois, ce panneau au message homophobe a été affiché dans la ville de Riffa, située au Bahreïn, un autre pays du Golfe.

Nous avons remonté la piste de cette image grâce à une recherche inversée d’images. Un des résultats de cette recherche renvoyait vers le forum Reddit, où un utilisateur indiquait que l’image a été prise dans ce pays. Cet internaute renvoyait vers un utilisateur de Twitter, qui indiquait également que l’image a été prise au Bahreïn. Enfin, dans les réponses à ce tweet, un compte anonyme confirmait que l’image avait bien été prise dans le pays, en postant une autre photo du panneau d’affichage et en précisant où la photo a été prise.

En faisant une recherche dans Google maps grâce aux coordonnées fournies par cet internaute, on s’aperçoit en effet que le panneau a bien été installé à Riffa, devant les locaux d’une association religieuse. Les bâtiments visibles à l’arrière-plan sont les mêmes que ceux qui sont visibles sur la photo qui est relayée sur les réseaux sociaux.

Cette association avait également posté l’affiche homophobe sur son compte Twitter le 12 juin, comme l'ont relevé nos confrères de Misbar.

L’homosexualité n’est pas illégale à Bahreïn. Toutefois, le ministère des Affaires étrangères invite les personnes LGBTQIA + à faire preuve de vigilance dans le royaume, notant que « des actes présumés homosexuels ont pu faire l’objet de poursuites pour " indécence " et " immoralité " » et que le pays « connaît occasionnellement des poussées d’homophobie ».