Ce coup de tonnerre était attendu, mais il ne laisse pas moins l’Amérique sous le choc. Ce vendredi, la Cour suprême a ramené les Etats-Unis 50 ans en arrière, en annulant l’arrêt Roe v. Wade qui avait garanti le droit à l’avortement dans tout le pays. Désormais, chaque Etat américain sera libre d’autoriser ou d’interdire l’IVG, comme c’était le cas avant 1973.

Une décision aussitôt dénoncée par l’ancien président Barack Obama qui accuse la Cour suprême d’avoir « attaqué les libertés fondamentales de millions d’Américaines ». La principale organisation de planning familial promet, de son côté, de continuer à « se battre ». A contrario, l’ancien vice-président républicain des Etats-Unis Mike Pence, qui fut le bras droit de Donald Trump à la Maison Blanche, s’est réjoui que le droit à l’avortement, soit « jeté aux oubliettes de l’Histoire ». De l’autre côté de l’Atlantique, le premier ministre britannique Boris Johnson déplore un « grand retour en arrière » aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis coupés en deux

Cette décision va avoir des conséquences majeures et immédiates. Au total, 13 Etats américains conservateurs (Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Missouri, Dakota du Nord et du Sud, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah et Wyoming) avaient adopté des « trigger laws », des lois « automatiques » leur permettant de rendre tout avortement illégal dès la décision annoncée ou dans les 30 jours suivants. Avec comme seules exceptions prévues, un risque pour la santé de la mère et, pour une poignée, en cas de viol ou d’inceste.

🔴 Le Missouri devient le premier État à interdire l'avortement (sauf danger pour la santé de la mère), avec l'activation d'une trigger law (loi automatique). Une douzaine d'autres États vont suivre, certains aujourd'hui, d'autres dans les 30j.https://t.co/hU1HFrNDBh — Philippe Berry (@ptiberry) June 24, 2022

Une douzaine d’autres Etats devraient suivre avec une interdiction pure et simple, ou un délai légal réduit de la viabilité du fœtus (environ 22 semaines) à six ou huit semaines. Au total, l’avortement devrait être interdit ou extrêmement limité dans plus de la moitié des 50 Etats américains.

Dans certaines villes du Sud des Etats-Unis, les femmes souhaitant interrompre une grossesse pourraient devoir parcourir plus de 1.000 km pour se rendre dans la clinique d’un Etat voisin où l’IVG est légal. « Les premières pénalisées seraient les classes les plus pauvres, dans lesquelles on trouve une part disproportionnée de femmes de couleur », estime Michele Bratcher Goodwin, professeur de droit à l’université de Californie d’Irvine, auteure de La police de l’utérus : Les femmes invisibles et la criminalisation de la maternité. Et les obstacles devraient se multiplier : certains Etats conservateurs ont déjà interdit les pilules abortives envoyées par la Poste, et d’autres souhaitent criminaliser un avortement réalisé dans un autre Etat – des points juridiques complexes que la Cour suprême pourrait être amenée à arbitrer.

Les démocrates impuissants au Sénat

Sonnés après la fuite du brouillon de la décision, Joe Biden et Nancy Pelosi ont promis de tout faire pour légiférer. Mais les démocrates n’ont jamais réussi à codifier le droit à l’avortement dans la loi, et ils sont loin d’avoir les voix nécessaires pour pouvoir le faire. Au Sénat, il faut en effet une super majorité de 60 voix sur 100 pour passer outre l’obstruction parlementaire («fillibuster »), et les démocrates ne disposent que de 50 élus. Qui pourraient, en théorie, voter avec une simple majorité pour mettre fin au « fillibuster ». Mais au moins deux démocrates centristes, Joe Manchin et Kyrsten Sinema, s’y opposent, jugeant ce garde-fou nécessaire pour éviter les dérives d’un camp ou de l’autre.

Joe Biden devrait logiquement tenter de mobiliser les électeurs pour les midterms (législatives) de novembre. Mais avec moins de 40 % d’Américains satisfaits, le locataire de la Maison Blanche risque d’entraîner ses troupes dans une cuisante défaite. Sauf inversement de tendance, les démocrates devraient logiquement perdre le contrôle de la Chambre, et peut-être même du Sénat. Enhardis, des républicains pourraient alors tenter de faire voter une loi limitant un peu plus le droit à l’avortement au niveau national. Ils devraient toutefois, eux aussi, se heurter à la barre des 60 sénateurs nécessaires pour tout changement.