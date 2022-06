Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19 h 30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Le président russe Vladimir Poutine s’est dit « fier » mardi de l’action de ses soldats en Ukraine, et a promis de renforcer encore son armée. « Nous sommes fiers qu’au cours de l’opération militaire spéciale nos combattants agissent avec courage, professionnalisme, comme de véritables héros », a-t-il dit, utilisant l’expression autorisée par les autorités pour décrire l’offensive russe contre l’Ukraine.

Faisant référence aux sanctions qui frappent la Russie, il a aussi jugé « qu’elles seront, c’est sûr, surmontées ». Et « face aux nouvelles menaces et risques, nous allons encore développer et renforcer nos forces armées », a-t-il dit, promettant la mise en service cette année du dernier-né des missiles intercontinentaux, le Sarmat. « Il n’y a aucun doute que nous serons encore plus forts », a martelé le dirigeant russe.

La phrase du jour

Vous êtes mon héros. »

L’acteur américain Ben Stiller a rencontré lundi à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky, à qui il a exprimé son admiration. « C’est un grand honneur pour moi (…) Vous êtes mon héros », a déclaré Ben Stiller, ambassadeur de bonne volonté pour les Nations unies, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés. « Ce que vous avez fait, la façon dont vous avez mobilisé le pays, le monde, c’est vraiment une source d’inspiration », a ajouté l’Américain de 56 ans.

Le chiffre du jour

103,5 millions de dollars. Le journaliste russe Dmitri Mouratov a vendu sa médaille Nobel au profit des enfants ukrainiens. Le rédacteur en chef du journal d’investigation indépendant Novaïa Gazeta a cédé à un acheteur non identifié la médaille de 196 grammes, dont 150 en or lundi. Le produit de la vente, qui sera reversé au programme de l’Unicef consacré aux enfants ukrainiens déplacés par la guerre, dépasse, de loin, le précédent record de 4,76 millions de dollars établi en 2014 pour une médaille Nobel.

La tendance du jour

A deux jours du sommet des dirigeants de l’Union européenne appelés à se décider sur l’octroi à l’Ukraine du statut de pays candidat au club européen, la situation se tend sur le terrain pour Kiev. Dans l’est de l’Ukraine, les Russes « contrôlent entièrement » le village de Tochkivka sur la ligne de front, à quelques kilomètres de Severodonetsk et Lyssytchansk où les combats font rage.

Cette région est presque entièrement contrôlée par les forces de Moscou. Seule la poche de résistance ukrainienne autour de Lyssytchansk et Severodonetsk échappe encore au contrôle de l’armée russe. Les forces de Poutine avancent ville par ville, comme un rouleau compresseur. Et la situation risque de s’aggraver.





Plusieurs villes du Donbass encore sous le contrôle de Kiev se préparent à une nouvelle avancée des troupes russes, comme Sloviansk et Kramatorsk, à l’est de Severodonetsk. Mais l’espoir subsiste : le ministre de la Défense ukrainien Oleksiï Reznikov a annoncé la réception de canons d’artillerie automoteurs allemands Panzerhaubitze 2000, après des semaines de négociations. Une puissance de feu nouvelle, avec laquelle Kiev espère renverser la vapeur.