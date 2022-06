10h09 Violents combats dans le Donbass, victimes civiles… Le conflit en quatre infographiesPour mieux comprendre le conflit et notamment ses enjeux territoriaux, 20 Minutes vous propose chaque semaine commentées. Cette semaine, on s’intéresse particulièrement à l’usine Azot à Severodonetsk, au bilan des victimes civiles et au transit des céréales ukrainiennes. : Violents combats dans le Donbass, victimes civiles… Le conflit en quatre infographies

Pour mieux comprendre le conflit et notamment ses enjeux territoriaux, 20 Minutes vous propose chaque semaine quatre infographies commentées. Cette semaine, on s’intéresse particulièrement à l’usine Azot à Severodonetsk, au bilan des victimes civiles et au transit des céréales ukrainiennes.