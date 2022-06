Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? Pas de panique, 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Feu vert. La Commission européenne a indiqué qu’elle était favorable à ce que l’Ukraine et la Moldavie deviennent officiellement candidates pour entrer dans l’UE. L’octroi du statut ne dépend plus que d’un accord des 27 le week-end du 23 au 24 juin. Volodymyr Zelensky a salué « une décision historique », tandis que la présidente moldave Maia Sandu a évoqué un « moment important » porteur « d’espoir ». La Géorgie devra en revanche attendre un peu, mais Bruxelles recommande d' « offrir la perspective de devenir membre de l’Union européenne » au pays du Caucase.

La phrase du jour

La Russie a déjà perdu sur le plan stratégique »

Une conclusion signée du chef d’état-major des armées britanniques Tony Radakin. L’amiral a aussi clamé que Moscou « ne prendra jamais le contrôle de l’Ukraine », même si l’armée russe « va peut-être avoir des succès tactiques dans les prochaines semaines ». Mais « le président Poutine a utilisé 25 % de la puissance de son armée pour engranger des gains territoriaux minuscules », estime le Britannique.

Le chiffre du jour

1.956. C’est le nombre de combattants étrangers que l’armée russe estime avoir tué au cours des combats depuis le début de « l’opération spéciale » en Ukraine. « Nos listes, au 17 juin, comprennent des mercenaires et des spécialistes en armements de 64 pays au total. Depuis le début de l’opération militaire spéciale, 6.956 sont arrivés en Ukraine, 1.956 ont déjà été éliminés, 1.779 sont repartis », a annoncé dans un communiqué le ministère russe de la Défense.

La tendance du jour

Kiev, the place to be ? Avec vingt-quatre heures de décalage sur ses homologues européens, Boris Johnson s’est rendu ce vendredi dans la capitale ukrainienne. Une deuxième visite surprise, après celle mi-avril, pour soutenir Volodymyr Zelensky. « De nombreuses journées de guerre l’ont prouvé : le soutien de la Grande-Bretagne à l’Ukraine est ferme et résolu », s’est félicité le président ukrainien, soulignant que le Premier ministre anglais était « un grand ami de notre pays ».

Boris Johnson a de son côté envoyé « un message clair et simple au peuple ukrainien : le Royaume-Uni est avec vous, et nous serons avec vous jusqu’à ce que vous finissiez par l’emporter ». Il a également « offert de lancer un grand programme de formation des forces ukrainiennes, qui pourrait former jusqu’à 10.000 soldats tous les 120 jours ».