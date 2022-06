Guerre en Ukraine EN DIRECT : « Il faut que l’Ukraine puisse résister et l’emporter », déclare Emmanuel Macron à Irpin...

12h35 : Que prévoit la loi s'il arrive un incident à Emmanuel Macron à Kiev ?

Après avoir longtemps fait durer de suspense, Emmanuel Macron a pris un train de nuit mercredi soir direction l’Ukraine. Un voyage à risques dans un pays en guerre, qu’il n’est pas le premier président français à faire. Les 27 et 28 juin 1992, François Mitterrand effectuait une visite surprise à Sarajevo, assiégée par les Serbes, pendant la guerre en Bosnie. Si à l’époque les Serbes avaient opéré un cessez-le-feu le temps de sa venue, ça n’a pas été le cas en Ukraine lors de la visite du secrétaire général de l’ONU à Kiev​ en avril, pris sous les bombardements russes.

Ce jeudi, accompagné du chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi), le président français s’est arrêté à Kiev avant de rejoindre la ville martyre d’Irpin. Et dans la capitale ukrainienne, les sirènes d’alerte ont retenti à six reprises ce qui prouve que le déplacement du président n’est pas sans risques. Que prévoit la Constitution de la cinquième pour ne pas laisser le pays sans capitaine ? 20 Minutes a mis le nez dans les articles de loi et Marie de Fournas vous explique tout ci-dessous.