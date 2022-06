Un accord a minima a été signé dimanche aux Etats-Unis entre des sénateurs républicains et démocrates pour un meilleur encadrement des armes à feu. Dans la foulée, Joe Biden, le président américain, a salué des « avancées » insuffisantes mais « importantes ». Cet accord, qui survient après plusieurs dizaines de fusillades de masse ces dernières semaines, notamment à Buffalo et Uvalde, devra encore être voté par le Sénat et aura besoin du soutien de dix sénateurs républicains.

- pour élargir les "red flag law" (permettre de confisquer des armes à des personnes à risque) qui existent déjà dans 18 Etats

L’accord prévoit notamment d’élargir les « red flag laws », qui existent déjà dans 18 Etats (principalement contrôlés par les démocrates) qui permettent à la justice de confisquer une arme à feu à une personne jugée à risque. Et si le texte ne relève pas l’âge minimum pour acheter une arme semi-automatique comme un fusil AR-15, utilisé dans de nombreuses fusillades de masse, il prévoit un durcissement des « background checks » (vérifications des antécédents, notamment sur la santé mentale) pour les jeunes de 18 à 21 ans.

Si l’accord devient loi, ce serait la plus importante pour restreindre l’accès aux armes depuis celle de 1994 qui avait interdit la vente des armes semi-automatiques pour dix ans. Joe Biden réclame un retour de cette interdiction, mais la quasi-totalité des républicains, sous pression de leur électorat et du lobby des armes, la NRA, s’y opposent.